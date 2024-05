Giro d’Italia 2024, il trenino della Lidl funziona sempre meglio: ora Milan può puntare al pokerissimo

Jonathan Milan si sta imponendo giorno dopo giorno come il velocista più forte di questo Giro d’Italia. Quella di Cento è la terza vittoria di questa edizione della Corsa Rosa, la seconda in tre giorni dopo quella di Francavilla al Mare. Ma oltre alla grande esplosività delle sue gambe, il ragazzo di Buja ha una squadra, la Lidl-Trek, a sua completa disposizione.

Lo aveva detto al termine della frazione di Andora, la prima vittoria di questo Giro: il motivo per cui ha optato per lasciare la Bahrain-Victorious per la squadra statunitense era proprio per avere a disposizione un treno tutto suo per le volate di gruppo. Che lo aiuta in qualsiasi situazione, spendendosi in suo favore.

Anche oggi il trenino Lidl ha funzionato in maniera perfetta, riuscendo a portarlo nelle posizioni di testa in vista del rettilineo finale. Da Dan Hoole a Jasper Stuyven, passando a Simone Consonni che ricopre il ruolo di ultimo uomo per fargli raggiungere una velocità tale da sprigionare tutti i cavalli del suo motore. Ma oggi la squadra statunitense ha fatto ancora di più, riportandolo sul gruppo nel momento dei ventagli, riuscendo così a rimetterlo in pieno gioco per la vittoria finale. Un team concentrato esclusivamente su Milan, che sta ripagando a pieno la fiducia riposta in lui.

Le occasioni per strappare altre vittorie in questo Giro d’Italia sono però sempre di meno. Le ultime due opportunità per i velocisti sono la frazione di Padova, di giovedì 23 maggio, e la chiusura di Roma domenica 26. Pensare al pokerissimo non è un’utopia. Con una gamba, e soprattutto con una squadra del genere.