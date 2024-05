Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Crono piatta, Ganna punta solo al successo

La seconda settimana del Giro d’Italia sta per chiudersi. Giorni che fino ad ora non hanno detto molto in chiave classifica generale, con l’unico abbrivio arrivato dal ritiro di Cian Uijtdebroeks che ha permesso ad Antonio Tiberi di vestirsi con la maglia bianca. Tadej Pogacar ha potuto gestire al meglio la sua leadership e potrà provare ad allungare ancora nella crono odierna da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda.

Una prova contro il tempo caratterizzata da numerosi saliscendi, ma che sulla carta appare favorevolissima agli specialisti. Uno fra tutti, Filippo Ganna: l’uomo della Ineos-Grenadiers è rimasto ancora amareggiato dalla sconfitta di Perugia, ma fino a che il percorso era a lui favorevole si è dimostrato il più forte di tutti.

Alle sue spalle ci mettiamo il solito Pogacar, che cercherà di mettere ancora più margine tra sé e gli avversari, ma ci sono altri uomini che potrebbero ben figurare, come il suo compagno di squadra Mikkel Bjerg che può togliersi una soddisfazione. Chi è andato molto bene nella fase in pianura della cronometro di venerdì scorso è la coppia della Ineos-Grenadiers composta da Thymen Arensman e Magnus Sheffield, mentre anche Josef Cerny cercherà riscatto dopo una prova complessivamente anonima la scorsa settimana. Occhio anche a Dan Hoole (Lidl-Trek) che ha risparmiato la gamba in vista di oggi.

In casa Italia può essere un’occasione per brillare per Lorenzo Milesi (Movistar), campione del mondo U23 della categoria, così come per Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike), rimasto tra i pochi a difendere i colori dei Calabroni. E perché no, sguardo attento verso Antonio Tiberi, che sa che questi due giorni potrebbero significare parecchio per le sue ambizioni di podio finale.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA TAPPA DI OGGI

***** Filippo Ganna

**** Tadej Pogacar, Josef Cerny

*** Mikkel Bjerg, Magnus Sheffield, Dan Hoole, Antonio Tiberi

** Edoardo Affini, Lorenzo Milesi

* Geraint Thomas, Tobias Foss, Luke Plapp