Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Altra volata, Milan favorito

Siamo nel cuore della seconda settimana del Giro d’Italia. Tadej Pogacar è ancora saldamente in maglia rosa, ma oggi non saranno gli uomini di classifica i protagonisti. I 179 chilometri da Riccione a Cento saranno praticamente piatti: una frazione di trasferimento la tredicesima, che vedrà tornare protagonisti gli sprinter.

E quando si parla di volate, in prima fila c’è Jonathan Milan. L’uomo della Lidl-Trek è l’unico del plotone ad aver vinto più di una tappa assieme a Pogacar e ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri velocisti presenti, come Tim Merlier (Soudal-Quick Step) che sarà il suo rivale più agguerrito.

Con Olav Kooij e Fabio Jakobsen ritirati, si apre un po’ di spazio per altri velocisti. Phil Bauhaus (UAE Team Emirates) vorrà sgomitare per migliorare il terzo posto di Andora, mentre Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Caleb Ewan (Jayco-AlUla) sono desiderosi di riscatto per cercare il loro primo successo al Giro, affiancati da Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) e Fernando Gaviria (Movistar).

In casa Italia invece cerca riscatto Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling), che per un motivo o l’altro è stato protagonista solo dello sprint a Napoli, mentre Giovanni Lonardi (Polti-Kometa) è riuscito a farsi valere a Francavilla al Mare.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DI OGGI

***** Jonathan Milan

**** Tim Merlier, Phil Bauhaus

*** Kaden Groves, Danny Van Poppel, Juan Sebastian Molano

** Alberto Dainese, Max Kanther, Fernando Gaviria

* Enrico Zanoncello, Giovanni Lonardi, Madis Mihkels