Giro d’Italia 2024, Filippo Zana: “Crono davvero tosta, ora recupero in vista di domani”

Una giornata meno critica del previsto per Filippo Zana. Diventato l’uomo di classifica della Jayco-AlUla, il venticinquenne di Thiene si è difeso degnamente nella cronometro di oggi al Giro d’Italia da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, chiudendo ventiquattresimo e perdendo ‘soltanto’ 2’03” dalla maglia rosa Tadej Pogacar.

In una giornata in cui ipotizzava di poter perdere un po’ di terreno dai migliori, Zana è riuscito addirittura a guadagnare una posizione in classifica generale, salendo al settimo posto e scavalcando Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan), andati molto peggio di lui, venendo però superato al contempo da Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers).

Una dimostrazione pratica sui suoi miglioramenti nelle prove contro il tempo, grazie anche ai suggerimenti di Marco Pinotti: “Una crono veramente tosta – ha affermato ai microfoni della Rai subito dopo aver concluso la prova -. Non era adattissima alle mie caratteristiche ma credo di essere andato bene, mi sentivo in buone condizioni fisiche. Domani sarà un’altra tappa dura, spero di poter recuperare al meglio per questa chiusura di seconda settimana“.