Giro d’Italia 2024, Dani Martinez: “Sono davvero soddisfatto, sono tornato secondo in classifica

Il primo degli umani: Dani Martinez ancora una volta in salita si dimostra il migliore alle spalle di un Tadej Pogacar inarrivabile. Oggi il colombiano ha chiuso in terza posizione (davanti a lui un super Giulio Pellizzari) sul traguardo di Monte Pana, riconquistando la seconda posizione in classifica generale.

Le parole del capitano della Bora-hansgrohe: “La tappa subito dopo il giorno di riposo può essere complicata, soprattutto con un percorso duro come quello di oggi. Sicuramente è stata una giornata fredda in sella e penso che molti ragazzi l’abbiano trovata dura”.

E ancora: “Nonostante le condizioni, mi sono sentito bene nel gruppo degli uomini di classifica e sono davvero soddisfatto di come mi sono comportato. Sono riuscito a recuperare tempo su Thomas e a tornare di nuovo secondo nella classifica generale”.

In conclusione: “Voglio anche ringraziare i miei compagni di squadra e lo staff per il supporto oggi, è stata una giornata impegnativa, quindi grazie e chapeau. Ci sono ancora alcune tappe difficili da affrontare, ma siamo in una buona posizione per andare avanti”.