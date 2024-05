Giro d’Italia 2024, Dani Martinez: “Ringrazio Quintana che mi ha passato un gel”

Aveva addirittura provato ad attaccare Dani Martinez negli ultimi quattro chilometri, uno scatto che forse ha scatenato Tadej Pogacar, poi all’attacco in solitaria staccando i rivali. Il colombiano in ogni caso si è dimostrato brillante anche sul Passo Brocon, conservando senza patemi la seconda posizione in classifica generale al Giro d’Italia.

Le parole all’arrivo del corridore della Bora-hansgrohe: “Oggi sono partito con il pensiero che si sarebbero potute fare differenze. Nella salita precedente ero senza compagni, ma devo ringraziare Nairo Quintana, che mi ha dato dei gel, perché davvero ero già senza niente”.

L’ultima ascesa: “Alla fine, quando ho visto che la INEOS stava cercando di controllare la gara e che il divario stava aumentando, ad un certo punto ho pensato che forse volevano impostare un ritmo in modo che nessuno attaccasse. Quando ho sentito che Ben O ‘Connor si era staccato e a Geraint Thomas era rimasto solo Thymen Arensman, ho deciso di provare ad attaccare”. La tappa decisiva sarà quella di sabato con il Monte Grappa: “Lì avremo una salita piuttosto dura, credo la più dura di tutto il Giro. Rimaniamo quindi concentrati su quello che vogliamo fare”.