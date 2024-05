Giro d’Italia 2024, attesa per Giulio Pellizzari: “C’è emozione, ma sono pronto. Tifo per Pogacar”

Giulio Pellizzari è uno dei migliori giovani del panorama ciclistico nazionale, si è già messo in mostra durante il recente Tour of the Alps e proverà a distinguersi anche al Giro d’Italia, che scatterà oggi pomeriggio con la prima tappa da Venaria Reale a Torino. Il 20enne della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è il più giovane tra gli iscritti alla Corsa Rosa e c’è ottimismo riguardo alle sue potenzialità agonistiche per il prossimo futuro.

Giulio Pellizzari ha parlato ai microfoni di Cita Ruggeri di InBici proprio nell’imminenza della partenza della frazione odierna: “Un po’ di emozione c’è, credo che sia normale: sono il più giovane in gara, è una bella soddisfazione. Avrò ventuno giorni per godermi tutto e cercherò di dare il massimo. Ho avuto qualche giorno dopo dopo il Tour of the Alps per venire qua bello pronto e ora vedremo come andrà qua“.

Circola già la voce di un contratto raggiunto con una squadra di livello World Tour per la prossima stagione, ma al momento le bocche restano cucite. Giulio Pellizzari ha riso e ha dichiarato: “Non si può dire. Penso a questo Giro e a finire questa stagione al meglio possibile nella squadra che mi ha lanciato nel professionismo“.

Il grande favorito per la vittoria di questo Giro d’Italia è senza dubbio lo sloveno Tadej Pogacar, che andrà a caccia della doppietta con il Tour de France. Il capitano della UAE Emirates indosserà la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa? Pellizzari ha risposto in merito al grande favorito: “Lo spero per lui perché tifo per lui“.