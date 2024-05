Giro d’Italia 2024, Antonio Tiberi: “Felice per la prova odierna. La condizione migliora giorno dopo giorno”

Ancora una giornata decisamente proficua per Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che continua ad archiviare prestazioni positive tappa dopo tappa. Per il giovane azzurro è tutto una prima volta, e per ora sta disputando un Giro d’Italia 2024 davvero di grande spessore. Il classe 2001 ha concluso la cronometro di Desenzano del Garda al quinto posto, a 1’19” da Filippo Ganna, facendo peggio di appena 5″ rispetto a Geraint Thomas e guadagnando sia su Ben O’Connor sia su Daniel Martinez.

Tiberi con la prestazione odierna sigilla il quinto posto in classifica, a meno di crolli nell’ultima settimana, visto il vantaggio di 1’13” sull’olandese Thymen Arensman. L’alfiere della INEOS Grenadiers è anche il primo avversario per la Maglia Bianca di miglior giovane, ma l’azzurro vuole guardare in alto. Non ci sono garanzie sulla sua tenuta nella terza settimana, ma vista la situazione sognare non costa nulla. Il terzo gradino del podio, occupato da Martinez, dista appena un minuto e ventuno secondi, e nelle sette tappe in arrivo c’è il terreno per ribaltare tutto.

“Sono molto felice della mia crono odierna. Ho chiuso in sesta posizione e ne sono molto felice. Questa mattina ero un po’ preoccupato, sinceramente, ma quando sono arrivato e ho visto il risultato sono fiero della mia prestazione – esordisce l’azzurro nella conversazione avuta con Cycling Pro Net – Non avevo paura, ma diciamo che c’era un po’ di ansia sul fatto di dover fare prestazione, ma dopo l’arrivo sicuramente va tutto bene.”

Tiberi fino ad adesso è stato l’unico, oltre a Pogacar, a provare a fare qualcosa in salita, ma non si sbilancia sulla tappa di domani: “Forse è meglio stare tranquillo e vedere cosa vogliono fare gli altri nella salita finale – dice l’azzurro, che poi parla dei suoi obiettivi – Quando siamo partiti ero concentrato sul dare il mio massimo, ma non mi aspettavo di fare così bene. Quindi sono molto felice, sono in Maglia Bianca e spero di tenerla fino a Roma“.

“Domani tappa tanto tanto impegnativa, lunga e con un dislivello veramente importante – rimarca Tiberi sul palco del Processo alla Tappa – Soprattutto dopo la crono di oggi in cui tutti noi uomini di classifica abbiamo fatto uno sforzo davvero importante“. Morale che rimane alto e le aspettative pure: “Sono curioso di vedere le gambe come risponderanno, però sono fiducioso. La condizione sento che è buone e che migliora sempre giorno dopo giorno“.