Ginnastica ritmica, le Farfalle cercano gloria agli Europei. L’Italia punta alle medaglie verso le Olimpiadi

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista agli Europei 2024 di ginnastica ritmica, che vanno in scena a Budapest (Ungheria) fino al 26 maggio. La nostra Nazionale si presenterà alla rassegna continentale con grandi ambizioni nel concorso generale a squadre, unica gara che si disputerà anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 e in cui le azzurre puntano molto in alto. Le ragazze di Emanuela Maccarani scaldano la gamba in vista dei Giochi e hanno tutte le carte in regola per strabiliare in questa occasione.

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo vogliono tornare sul podio continentale dopo i secondi posti del 2006, 2010, 2014, 2018, 2021, 2022 e le terze piazze del 2003, 2008, 2012. Lo scorso anno le nostre portacolori rimasero fuori dalle migliori tre posizioni sul giro completo, salvo poi conquistare il bronzo con i cinque cerchi. Le Farfalle hanno già sfoderato il proprio potenziale nel corso di questa stagione, salendo sul podio di Coppa del Mondo nel concorso generale per tre volte e dimostrando di essere in ottima forma.

Le azzurre sono consapevoli che dovranno superarsi se vorranno avere la meglio contro Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina, ovvero le rivali più temibili nel corso del fine settimana in terra magiara (sabato pomeriggio l’all-around, domenica le finali di specialità che non sono previste ai Giochi). Sarà una concorrenza davvero spietata in quello che sarà a tutti gli effetti un antipasto a due mesi di distanza dalle Olimpiadi, dove le atlete si fronteggeranno a viso aperto per le medaglie a cinque cerchi.