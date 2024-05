F1, Sergio Perez: “Imola dà maggiore fiducia rispetto a Miami, occhio a Ferrari e McLaren”

Sergio Perez ha parlato nel corso del giovedì che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna a correre sul tracciato di Imola, dopo la cancellazione di un anno fa per colpa dell’alluvione che aveva devastato la Regione, e la Red Bull vuole tornare a dominare in riva al Santerno come avvenuto nel 2022.

Il team di Milton Keynes, però, è reduce dal fine settimana di Miami, con Lando Norris che ha vinto la gara, mentre proprio il messicano ha vissuto tre giorni non troppo brillanti, facendo temere un nuovo passo indietro a livello di prestazioni esattamente come avvenuto nella passata stagione.

“Cosa abbiamo fatto dopo la trasferta in Florida? “Siamo tornati in fabbrica e abbiamo fatto un po’ di lavoro al simulatore e penso che abbiamo capito che avevamo preso una direzione un po’ sbagliata a Miami, che nel complesso può avere un impatto enorme in gara”.

Il nativo di Guadalajara prosegue nella sua analisi: “Non siamo stati forti nell’ultimo fine settimana, ma abbiamo fatto il massimo uscendo con il maggior numero possibile di punti. Penso che Ferrari e McLaren potranno essere all’altezza della Red Bull e quindi sarà davvero interessante questo fine settimana”.