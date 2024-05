F1, Sergio Perez: “Difficile sorpassare ad Imola, abbiamo faticato con la gomma”

Termina con un ottavo posto il davvero difficile fine settimana di Sergio Perez. Il pilota della Red Bull è riuscito comunque ad andare a punti al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, appuntamento numero sette del Mondiale 2024 di Formula 1, cedendo però il passo nella classifica piloti a Charles Leclerc, adesso secondo.

In un circuito in cui superare può diventare davvero un’impresa, il messicano ha cercato in tutti i modi di risalire la china, tagliando il traguardo alle spalle della Mercedes di George Russell e davanti all’Aston Martin di Lance Stroll. Una volta giunto in mixed zone, Checo ha analizzato la sua prestazione:

“Sapevamo che sarebbe stato difficile con la gomma dura e sognavamo una safety car per tornare a lottare – ha sostenuto Perez – forse con questa saremmo stati più vicini alla Mercedes, ma penso che sia una pista dove non si può sorpassare“.

Perez ha proseguito: “Penso che la gomma dura ci abbia fatto male. Stavo giocando con l’equilibrio. Avevo un degrado e grip al posteriore con la dura, ma non avevo lo stesso grip all’anteriore. Non siamo stati così competitivi, ma dobbiamo mantenere il lavoro e lo slancio della squadra”.