F1, Lewis Hamilton: “Siamo nella terra di nessuno in questo momento. Dobbiamo crescere”

Lewis Hamilton archivia senza troppi sorrisi il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola, infatti, il sette volte campione del mondo ha dovuto ancora una volta lottare più con la sua W15 più che contro i rivali.

Max Verstappen (Red Bull) ha vinto la gara con appena 725 millesimi su Lando Norris (McLaren), mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 7.9 secondi. Quarto Oscar Piastri (McLaren) a 14.1, quinto Carlos Sainz (Ferrari) a 22.3, mentre è sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 35.1. Settima posizione per George Russell (Mercedes) a 47.1, ottava per Sergio Perez (Red Bull) a 54.7, quindi nono Lance Stroll (Aston Martin) a 1:19, mentre completa la top10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) ad un giro.

Al termine della gara sul tracciato del Santerno, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni con poca voglia di sorridere: “Abbiamo fatto dei punti questo è l’aspetto positivo. Diciamo che siamo nel mezzo della terra di nessuno. Non penso che avremmo potuto fare molto di più”.

Ultima battuta sulla situazione attuale in casa Mercedes: “Non penso sia dura. Semplicemente siamo a questo livello e lo sappiamo. Non ci rimarrà che fare del nostro meglio per crescere”.