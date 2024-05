F1, Leclerc vola anche in FP3 a Montecarlo e fa sognare la Ferrari. Verstappen in scia, 7° Sainz

Charles Leclerc continua a volare tra le strade della sua Montecarlo e si conferma il più veloce anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’11″369 il crono del monegasco, totalmente a suo agio con la Ferrari SF-24 su gomme morbide in preparazione delle qualifiche.

Il nativo del Principato fa sognare dunque i tifosi del Cavallino Rampante, rifilando distacchi significativi per tutto il turno, anche se negli ultimi minuti di FP3 Max Verstappen è stato in grado di avvicinarsi a 197 millesimi dal tempo di Leclerc lanciando dei segnali positivi in vista delle prove ufficiali pomeridiane al volante di una Red Bull sicuramente in crescita rispetto a ieri.

Terza piazza a 341 millesimi dalla vetta per il britannico Lewis Hamilton con la Mercedes, precedendo la McLaren di un positivo Oscar Piastri (4° a 0.532) e la seconda Red Bull di un opaco Sergio Perez (5° a 0.554). Sesto George Russell con la Mercedes a 0.599, subito davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, ancora alla ricerca del set-up ottimale per esprimersi al meglio.

Chiudono il quadro dei primi 10 Lando Norris su McLaren, Yuki Tsunoda su Racing Bulls e Fernando Alonso su Aston Martin, ma sono addirittura 15 i piloti racchiusi in meno di un secondo rispetto alla miglior prestazione assoluta di Leclerc. Si preannuncia una bagarre accesissima dunque per superare il taglio in Q1 e anche in Q2, con i top team che dovranno fare molta attenzione.

CLASSIFICA FP3 GP MONACO F1 2024

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.369 – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.197 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.341 – –

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.532 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.554 – –

6 George RUSSELL Mercedes+0.599 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.610 – –

8 Lando NORRIS McLaren+0.619 – –

9 Yuki TSUNODA RB+0.622 – –

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.718 – –

11 Pierre GASLY Alpine+0.775 – –

12 Alexander ALBON Williams+0.811 – –

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.823 – –

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.847 – –

15 Lance STROLL Aston Martin+0.962 – –

16 Esteban OCON Alpine+1.103 – –

17 Logan SARGEANT Williams+1.334 – –

18 Daniel RICCIARDO RB+1.460 – –

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.461 – –

20 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – – –