F1, Lando Norris: “McLaren adatta al circuito di Imola, spero di replicare quanto fatto a Miami”

Dopo la gioia del primo successo in F1 a Miami, il britannico Lando Norris si proietta al prossimo appuntamento di Imola. Nell’appuntamento sul circuito del Santerno le aspettative di Lando sono importanti. La McLaren, con il pacchetto di aggiornamenti introdotto in Florida, ha compiuto un grande step in avanti e lui ha saputo sfruttare in gara una costanza di rendimento notevole.

Sarà interessante capire cosa accadrà sulla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In casa della Rossa, Norris è consapevole che non sarà semplice replicare, ma il team di Woking si presenta con grande fiducia: “Ho festeggiato la vittoria di Miami in modo adeguato…Ci penso ancora. Ma ora testa a questo nuovo week end a Imola. Spero di poter replicare quel successo, ora andiamo avanti“, le parole in conferenza stampa di Lando.

“La nostra macchina è adatta a questo circuito, che ci ha sempre dato soddisfazioni. È anche vero che ci sono altri team che portano novità, ma io sono fiducioso. Dove siamo nella gerarchia? Siamo terzi“, ha dichiarato l’alfiere della McLaren. Per quanto riguarda la presenza in futuro della tracciato in questione, Norris ha sottolineato: “Bisogna trovare il compromesso, tra la tradizione e le esigenze dello spettacolo e della competizione“.

E sul suo modo di vivere la propria attività da pilota di alto livello: “Accetto sempre l’aiuto e i consigli. Parlo con il team e con la famiglia, ma so anche fare le cose a modo mio e penso di essere arrivato a un punto in cui so gestire i problemi pensando alla mia esperienza“.