F1, la Ferrari mostra la livrea per il GP di Miami con ‘sprazzi’ d’azzurro La Plata

La Ferrari ha svelato l’arcano. Dopo tante speculazioni, la scuderia di Maranello ha mostrato al proprio pubblico la speciale livrea per il Gran Premio di Miami che si svolgerà domenica prossima, il 5 maggio. E no, non vedremo una monoposta tutta azzurro mare come in molti buontemponi ed amanti di Photoshop hanno ipotizzato.

La scuderia italiana ha mostrato sui propri social questa livrea speciale con l’azzurro che va a toccare muso, fianchi e alettoni. Una, anzi due varietà d’azzurro scelte non a caso. La prima è l’azzurro La Plata, tonalità che era assai cara ad Alberto Ascari, portandola in pista nelle sue stagioni vincenti con la Rossa. La seconda è l’azzurro Dino, un blu più carico indossata anche negli anni ’70 da Arturo Merzario e Clay Regazzoni.

Una scelta che potrebbe avere anche una motivazione di sponsorizzazione. Negli ultimi giorni è stato ufficializzato il nuovo rapporto tra Ferrari ed HP, che debutterà sulle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz proprio in occasione del Gran Premio nella città della Florida. E azzurro è anche lo sfondo del logo della multinazionale di Palo Alto.

Operazione ‘nostalgia’ o di mero marketing, quello che conta è che per questo appuntamento vedremo una Ferrari differente rispetto a quella a cui siamo abituati. Volente o nolente, resterà comunque una data da ricordare.

LE IMMAGINI DELLA LIVREA FERRARI DEL GP DI MIAMI