F1, il GP di Imola sarà su TV8? Gli orari esatti per qualifiche e gara

Da oggi, venerdì 17, a domenica 19 maggio, andrà in scena il settimo weekend della F1: prove libere spalmate tra oggi e domani, qualifiche sabato e gara domenica. Sul tracciato di Imola le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz proveranno a trionfare nel GP dell’Emilia-Romagna.

Le qualifiche e la gara del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2024 di F1, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in diretta streaming gratuita su tv8.it. Non è prevista su questi canali la trasmissione delle prove libere.

Prove libere, qualifiche e gara del settimo GP stagionale della F1, il GP dell’Emilia-Romagna, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP EMILIA-ROMAGNA F1 2024

Venerdì 17 maggio

13.30-14.30 F1, GP Emilia-Romagna: prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

17.00-18.00 F1, GP Emilia-Romagna: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

Sabato 18 maggio

12.30-13.30 F1, GP Emilia-Romagna: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

16.00-17.00 F1, GP Emilia-Romagna: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

Domenica 19 maggio

15.00 F1, GP Emilia-Romagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche e gara).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e Now, gratuita su tv8.it (solo qualifiche e gara).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 18 maggio

16.00-17.00 F1, GP Emilia-Romagna: qualifiche – Diretta TV8 HD, tv8.it

Domenica 19 maggio

15.00 F1, GP Emilia-Romagna: gara – Diretta TV8 HD, tv8.it