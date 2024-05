F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo aiutare Leclerc a chiudere il suo conto aperto con il GP di casa”

Giornata di vigilia a Montecarlo in vista delle prime prove libere del Gran Premio di Monaco 2024, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila un weekend infuocato, soprattutto tra venerdì e sabato (domenica la gara non dovrebbe riservare grandi colpi di scena, su una pista che rende quasi impossibili i sorpassi), con tre team che possono sognare in grande.

La Red Bull adesso non sembra più così imbattibile, grazie ai progressi evidenziati nelle ultime tappe da Ferrari e (soprattutto) McLaren, anche se Max Verstappen resta un avversario durissimo da battere. Dopo il massiccio pacchetto di aggiornamenti introdotto a Imola sulla SF-24, la Scuderia di Maranello vuole confermarsi competitiva anche tra le strade del Principato.

“A una settimana dalla nostra gara di casa, a Imola, il prossimo weekend tocca a quella di Charles, e come squadra vogliamo aiutarlo a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Monte Carlo. Carlos, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari, dunque le motivazioni per entrambi sono molto alte”, dichiara Frederic Vasseur al sito ufficiale del team.

“Come è noto quello di Monaco è un circuito sul quale i sorpassi con l’attuale generazione di monoposto sono molto difficili. La qualifica sarà di importanza fondamentale: dovremo provare a fare quello step che in questa stagione ancora ci è mancato per partire davanti a tutti. Al simulatore così come nei meeting con gli ingegneri ci siamo preparati nei dettagli e contiamo di essere protagonisti”, aggiunge il team principal della Rossa.