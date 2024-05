F1, è la volta del Gran Premio di Miami, Verstappen per il bis, Ferrari per stupire

Si va a concludere il fine settimana del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo le due intense giornate a cui abbiamo assistito ieri, oggi sarà la volta della gara vera e propria che, alle ore 22.00 italiane (le ore 16.00 locali) vedrà lo spegnimento dei semafori.

Cosa dovremo attenderci dalla corsa sul tracciato denominato Miami International Autodrome (che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL)? La sensazione è che, come sempre, tutto sembra apparecchiato per l’ennesimo trionfo di Max Verstappen. Il portacolori del team Red Bull ha vinto le due edizioni precedenti e la Sprint Race di ieri. Arriverà l’ennesimo trionfo?

La RB20, tanto per cambiare, sembra disegnata alla perfezione per questo tracciato, unendo ottima trazione nelle curve da ripartenza a eccellente conduzione nei tratti più guidati. Dalla pole position c’è il solito Max Verstappen (sesta partenza al palo su sei in stagione, ma la prima in assoluto a Miami). Il portacolori del team Red Bull ha fatto segnare un ottimo 1:27.241 precedendo per 141 millesimi Charles Leclerc, quindi di 214 Carlos Sainz e per 219 Sergio Perez. Quinto Lando Norris a 353 millesimi, sesto Oscar Piastri a 434, quindi settime e ottave le due Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.