F1, Charles Leclerc sul nuovo ingegnere di pista: “Bozzi ha svolto un gran lavoro questo weekend a Imola”

Charles Leclerc si aspettava qualcosa in più dal weekend di Imola, in cui ha raccolto comunque un buon terzo posto nel Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari puntava alla vittoria sul tracciato romagnolo, potendo contare sul primo aggiornamento aerodinamico introdotto sulla SF-24, ma superare la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen si è rivelato sostanzialmente impossibile in gara.

“La gara di oggi è stata buona, ci siamo avvicinati ancora di più ai nostri rivali e con una qualifica migliore avremmo potuto regalare ai nostri tifosi un risultato anche migliore. Dopo il cambio gomme con le hard avevo un ottimo ritmo e riuscivo a recuperare su Lando e Max, mentre nel finale la McLaren andava più forte di noi anche se non di molto. Nel complesso ci sono tanti aspetti positivi che ci portiamo a casa da questa gara: gli upgrade hanno funzionato come ci aspettavamo e abbiamo aumentato la nostra competitività”, ha dichiarato il nativo del Principato al sito ufficiale del team emiliano dopo il GP di ieri.

“Dobbiamo continuare a lavorare per colmare quel gap che, seppur sempre minore, ancora ci separa da chi vince le gare. Ovviamente dedichiamo questo piazzamento e la nostra prestazione ai nostri tifosi che sono i migliori del mondo e non ci fanno mai mancare il loro supporto. Sono fiducioso che prossimamente riusciremo a dargli la soddisfazione della vittoria”, aggiunge Leclerc.

A Imola ha debuttato inoltre il suo nuovo ingegnere di pista Bryan Bozzi, che ha preso il posto di Xavi Marcos, oltre a Johannes Hatz nel ruolo di Performance Engineer della Ferrari #16: “Cambiare è sempre molto difficile, soprattutto se parliamo dell’ingegnere di pista, ma Bryan ha svolto un gran lavoro durante questo fine settimana a Imola. Ha dovuto abituarsi a tante cose nove, però in generale direi che le cose hanno funzionato per il verso giusto. Al muretto, inoltre, ha debuttato Johannes Hatz, il mio ingegnere delle prestazioni. Ho approcciato questo weekend con due persone nuove nel mio staff e nonostante qualche difficoltà iniziale direi che è andata bene. Adesso lavoreremo ulteriormente per perfezionare il feeling, ma posso ritenermi soddisfatto del buon inizio“.