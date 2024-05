F1, cambia l’ingegnere di pista di Charles Leclerc: Bryan Bozzi al posto di Xavi Marcos. La rivoluzione di Vasseur

Non sarà una Ferrari cambiata solo come vettura in pista quella del prossimo week end a Imola. Oltre alle importanti novità che saranno introdotte sulla SF-24, vi sarà un mutamento di spartito importante legato all’organigramma del team. Con una nota ufficiale, la scuderia di Maranello ha annunciato, infatti, che Xavi Marcos non sarà più l’ingegnere di pista di Charles Leclerc.

C’è già il nome del successore, si tratta di Bryan Bozzi, da oltre dieci anni nella squadra e attualmente Performance Engineer di Leclerc. Sarà quindi lui il prossimo ingegnerie di pista di Charles a partire dall’appuntamento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari (17-19 maggio).

“Sono tanti anni che lavoriamo insieme, la mia prima pole, la mia prima vittoria e il mio primo anno in Ferrari sono stati al tuo fianco e hai sempre tirato fuori il meglio di me spingendo al massimo, indipendentemente dalla situazione in cui ci trovavamo“, le parole su Instagram di Leclerc.

L’addio di Marcos segue altre uscite di scena a Maranello, che rappresentano anche la direzione intrapresa dal Team Principal, Frederic Vassaur. Ricordando Iñaki Rueda (capo delle strategie), David Sanchez (tecnico di riferimento del reparto aerodinamica) e Laurent Mekies (direttore sportivo), c’è stato questo ulteriore mutamento interno al team. Vedremo se a questo punto vi sarà l’annuncio dell’arrivo di Adrian Newey, in uscita dalla Red Bull, anche per capire quale ruolo potrebbe essere quello del geniale ingegnere britannico.