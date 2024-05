MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Francia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 11 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Francia 2024, valevole come quinto round stagionale del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una giornata altamente spettacolare sin dal mattino, con la lotta per la pole position e per le prime file in griglia, mentre nel pomeriggio si farà davvero sul serio con la manche breve.

In palio dunque punti importanti per il campionato, con Jorge Martin che vuole consolidare la sua leadership nella generale dopo la pesante caduta di Jerez. Martinator ha un margine di 17 punti sul campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, 22 su Enea Bastianini, 23 sul rookie della GasGas Pedro Acosta, 29 su Maverick Viñales e 32 su Marc Marquez.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP FRANCIA MOTOGP 2024

Sabato 11 maggio

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).