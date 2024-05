Equitazione: la tappa di Nations Cup di dressage a Pilisjászfalu non si disputerà

Intorno alla Nations Cup di dressage, per quanto riguarda l’ambito dell’equitazione, c’è molta confusione. Dopo la tappa di Compiègne della scorsa settimana, infatti, il circuito si ferma.

Il comitato organizzatore dell’evento in programma a Pilisjászfalu, in Ungheria nella regione di Budapest, ha reso noto che, a causa del ritiro della Spagna, non c’erano le condizioni minime per svolgere la prova in calendario, che si sarebbe dovuta tenere da 9 al 12 maggio.

La prova inoltre non verrà recuperata in agenda in alcun modo. A questo punto quindi, pensando al periodo preolimpico restano soltanto due appuntamenti di Nations Cup di dressage in agenda.

Il primo sarà quello di Rotterdam, in Olanda, dal 20 al 23 giugno, il secondo sarà quello di Falsterbo, in Svezia, dall’11 al 14 luglio, proprio a ridosso delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Al netto di questo, è stato comunque ribadito il concetto che, al termine della stagione in corso, la FEI e i vertici organizzativi della Nations Cup si troveranno per cercare di capire quale direzione organizzativa dare alle gare in vista del prossimo quadriennio.