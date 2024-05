Equitazione, Global Champions Tour Shangai: vince Gilles Thomas, Gaudiano finisce 11esimo

La quarta tappa del Global Champions Tour 2024 di salto ostacoli, nell’ambito dell’equitazione internazionale, è andata in archivio. A Shangai a vincere sul percorso asiatico è stato Gilles Thomas.

Il belga, che in Cina ha montato Luna van het Dennehof, dopo il primo round chiuso con un “netto” si è replicato al jump off facendo registrare un crono “pulito” di 42.56 nettamente davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander, seconda a 47.39 (in sella a Fellow Castlefield), e all’irlandese Michael Duffy, terzo col tempo di 42.32 (con il cavallo Cantano 32), ma con 4 penalità a suo carico.

In ottica italiana invece c’è da registrare l’11esimo posto di Emanuele Gaudiano: l’azzurro nel primo round di gara ha fatto segnare, in sella a Julius D., un crono di 81.67 condito purtroppo da 4 penalità.

Guardando alla classifica generale del Global Champions Tour, la testa della graduatoria rimane al momento appannaggio dello spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, primo con 97 punti; con alle sue spalle l’austriaco Max Khuner (92) e il francese Julien Anquetin (81), mentre Gaudiano è 17esimo a 51 punti.

Prossima tappa dell’evento fissata fra il 17 e il 19 maggio a Madrid, dove di fatto si aprirà la fitta campagna europea del Global Champions Tour e della Global Champions League.