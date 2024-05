Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Guardo alla tappa del Monte Grappa. I paesaggi in Italia sono fantastici”

Nella giornata di Georg Steinhauser, Tadej Pogacar rifila un altro durissimo colpo a tutti i suoi rivali. Il campione sloveno scherza quasi con gli avversari per la classifica generale nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024, sfoderando un attacco a tre chilometri dal traguardo. Impossibile andare a prendere il tedesco della EF Education – EasyPost, ma Pogacar parte comunque e decide di involarsi da solo verso il traguardo finale in seconda posizione.

Gli avversari non lo seguono nemmeno, perchè tanto non c’è davvero possibilità di tenere il ritmo del corridore della UAE Team Emirates. Pogacar non ha nemmeno forzato più di tanto, un po’ come era già successo nella giornata di ieri, quando senza fare fatica aveva staccato tutti gli avversari.

Queste le prime parole di Pogacar: “Una bella tappa, abbiamo preso solo un po’ di freddo sull’ultima discesa. La Ineos si è messa a fare il ritmo e poi Martinez ha deciso di attaccare, così ho alzato il mio ritmo. Ho fatto un piccolo sforzo perché alcuni facevano fatica. Avevo delle belle gambe e mi piaceva andare su al mio ritmo”.

Un Giro ormai nelle mani dello sloveno, che ha già fissato comunque un altro obiettivo: “Sono soddisfatto di quello che ho fatto finora. Tutto quello che verrà sarà solo un bonus. Non devo fare cose stupide e pensare a tenere la maglia rosa fino a Roma. C’è ancora la tappa con il Monte Grappa vicino alla Slovenia e quindi vedremo”.

Sulla sua condizione e sulla sensazione di non fare assolutamente fatica: “Sono stanco 10, da uno a dieci. Tutti sono così all’ultima settimana di un grande giro”. Il campione sloveno commenta anche le bellezze dell’Italia: “I passaggi sono bellissimi, sono pazzesche queste montagne. Il meteo dovrebbe essere solo un po’ migliore, ma davvero ci sono degli scenari fantastici”.