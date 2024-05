Dove passa martedì la tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) del Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Domani ci sarà il secondo ed ultimo giorno di riposo, poi la corsa riprenderà martedì 21 maggio 2024, quando andrà in scena la sedicesima tappa, la quattordicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, con partenza da Livigno ed arrivo a Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) dopo 202 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 11.25, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.35, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.51 e le 17.35. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati martedì 21 maggio dal Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA 16MA TAPPA 21 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2024

PROVINCIA DI SONDRIO

1816 LIVIGNO # Start Village 3,9 11.25 11.25 11.25 9:55

1915 LIVIGNO # km 0 0,0 0,0 202,0 11.35 11.35 11.35 10:05

2210 Passo di Eira # ss.301 4,5 4,5 197,5 11.45 11.46 11.47 10.10

2096 Trepalle # ss.301 1,6 6,1 195,9 11.47 11.48 11.49 10.12

2281 Passo di Foscagno # ss.301 5,4 11,5 190,5 11.55 11.57 11.58 10.19

1880 Arnoga # ss.301 6,7 18,2 183,8 12.03 12.05 12.07 10.27

1345 Isolaccia # ss.301 8,3 26,5 175,5 12.13 12.16 12.18 10.37

1297 Bv. Bormio/Stelvio : ss.38 7,3 33,8 168,2 12.22 12.25 12.28 10.45

1453 galleria # 30m 2,0 35,8 166,2 12.28 12.31 12.35 10.49

1695 n.6 gallerie : 147m, 205m, 128m,

149m, 140m, 211m 3,4 39,2 162,8 12.38 12.42 12.47 10.55

2341 Sacrario dello Stelvio # ss.38 8,4 47,6 154,4 13.02 13.09 13.17 11.09

2485 Bv. Umbrailpass # ss.38 2,7 50,3 151,7 13.09 13.16 13.25 11.14

2758 Passo dello Stelvio / Stilfserjoch # ss.38 3,1 53,4 148,6 13.18 13.26 13.36 11.19

PROVINCIA DI BOLZANO / BOZEN

1532 Trafoi # ss.38 14,4 67,8 134,2 13.35 13.45 13.55 11.44

1266 Gomagoi # ss.38 4,0 71,8 130,2 13.40 13.50 14.01 11.49

911 Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch # ss.38 6,6 78,4 123,6 13.48 13.58 14.10 11.58

887 Spondigna / Spondinig ; P.L.-ss.38 2,5 80,9 121,1 13.51 14.01 14.13 12.01

735 Silandro / Schlanders ; ss.38 13,8 94,7 107,3 14.08 14.19 14.31 12.18 •

570 galleria # 970m 15,8 110,5 91,5 14.28 14.39 14.52 13.02

528 Naturno / Naturns # v.Principale-ss.38 3,8 114,3 87,7 14.32 14.44 14.57 13.06 •

510 n.2 Gallerie # 532m, 250m 8,1 122,4 79,6 14.42 14.54 15.08 13.41

358 Foresta / Forst ; sp.5 2,0 124,4 77,6 14.45 14.57 15.11 13.43

365 P.L. # sp.5 – (Marlengo/Marling) 2,6 127,0 75,0 14.48 15.01 15.15 13.46

299 Lana # v.Max Valier 5,0 132,0 70,0 14.54 15.07 15.21 13.52

275 Sinigo-Sinich : sp.165 2,7 134,7 67,3 14.58 15.10 15.25 13.56

266 Gargazzone / Gargazon # sp.165 5,7 140,4 61,6 15.05 15.18 15.33 14.03

248 Terlano / Terlan # sp.165 8,2 148,6 53,4 15.15 15.28 15.43 14.12

266 Bolzano / Bozen # v.Druso-v.Innsbruck 8,8 157,4 44,6 15.27 15.41 15.57 14.23 •

292 Cardano / Kardaun # ss.12 4,5 161,9 40,1 15.33 15.48 16.04 14.53

331 Prato all’Isarco / Blumau : sp.24 4,5 166,4 35,6 15.40 15.54 16.11 14.59

490 Bv. di Tires # sp.24 2,2 168,6 33,4 15.46 16.01 16.19 15.02

610 galleria # 700m 1,7 170,3 31,7 15.51 16.07 16.25 15.05

710 n.3 gallerie # 25m, 30m, 30m 1,4 171,7 30,3 15.54 16.10 16.29 15.06

859 Fiè allo Sciliar / Völs am Schlern # sp.24 2,0 173,7 28,3 16.00 16.17 16.36 15.09 •

1010 Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern # sp.24 7,1 180,8 21,2 16.10 16.27 16.47 15.44

1060 Castelrotto / Kastelruth # sp.64 3,3 184,1 17,9 16.14 16.32 16.52 15.48

1437 Passo Pinei / Panidersattel # sp.64 5,9 190,0 12,0 16.28 16.47 17.08 15.56

1170 Ins. ss.242 ; galleria 100m – ss.242 4,3 194,3 7,7 16.33 16.52 17.14 16.02

1195 Ortisei # Str.Rezia-ss.242 1,2 195,5 6,5 16.35 16.54 17.16 16.03

1378 Santa Cristina / St. Christina : str. Dorsan 4,0 199,5 2,5 16.44 17.04 17.27 16.08

1625 “SANTA CRISTINA VAL GARDENA / ST. CHRISTINA IN GRÖDEN” # M. Pana 2,5 202,0 0,0 16.51 17.12 17.35 |

NOTE

Traguardo Intergiro

km 173.7 Fiè allo Sciliar / Völs am Schlern

Traguardi Volanti

km 157.4 Bolzano / Bozen

km 180.8 Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern

Gran Premio della Montagna

km 53.4 – Passo dello Stelvio / Stilfserjoch – m 2758 (Cima Coppi)

km 190 – Passo Pinei / Panidersattel – m 1437 (1ª cat.)

km 202 – SANTA CRISTINA VALGARDENA / ST. CHRISTINA IN GRÖDEN – m 1625 (2ª cat.-arr)

Galleria

km 35.8 – 39.2 – 110.5 – 122.4 – 170.3 – 171.7 – 194.3

Passaggio a Livello

km 80.9 – 127