Dove passa domani la tappa Avezzano-Napoli del Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Si snoderà tra Abruzzo, Lazio e Campania la nona tappa, l’ottava in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà domani, domenica 12 maggio 2024, con partenza da Avezzano ed arrivo a Napoli dopo 214 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.00, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.15, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.29. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA NONA TAPPA 12 MAGGIO GIRO D’ITALIA

PROVINCIA DI L’AQUILA

690 AVEZZANO # Start Village 7,9 12.00 12.00 12.00 10:30

725 AVEZZANO # km 0 0,0 0,0 214,0 12.15 12.15 12.15 10:45

726 Svincolo per Capistrello # 1,2 1,2 212,8 12.17 12.17 12.17 10.47

732 Capistrello : sr.82 1,0 2,2 211,8 12.18 12.18 12.18 10.48

519 Civitella Roveto # sr.82 8,1 10,3 203,7 12.28 12.29 12.29 10.59

443 Civita d’Antino Scalo # sr.82 6,2 16,5 197,5 12.36 12.37 12.38 11.07

344 Balsorano Nuovo # sr.82 13,2 29,7 184,3 12.52 12.54 12.55 11.25

315 P.L. # sr.82 3,2 32,9 181,1 12.56 12.58 13.00 11.29

308 Svinc. Ridotti # ss.690 2,4 35,3 178,7 12.59 13.01 13.03 11.32

PROVINCIA DI FROSINONE

315 Svinc. di Sora # ss.690 6,7 42,0 172,0 13.09 13.11 13.14 11.39

363 galleria # 535m 8,8 50,8 163,2 13.21 13.24 13.28 11.47

387 galleria # 475m 1,0 51,8 162,2 13.23 13.26 13.29 11.48

352 Svinc. di Vicalvi # ss.690 1,2 53,0 161,0 13.24 13.27 13.31 11.50

348 Svinc. di San Donato Val Comino # ss.690 8,2 61,2 152,8 13.34 13.38 13.42 11.57

504 galleria # 600m 2,9 64,1 149,9 13.42 13.46 13.51 12.00

340 Svinc. di Belmonte Castello # ss.690 3,4 67,5 146,5 13.46 13.50 13.55 12.03

36 Svinc. di Cassino # ss.690 11,6 79,1 134,9 14.00 14.05 14.11 12.14 •

40 Svinc. di San Giorgio a Liri # ss.690 12,5 91,6 122,4 14.18 14.24 14.31 12.50

82 Svinc. di Ausonia # ss.490 8,1 99,7 114,3 14.30 14.36 14.44 12.58

37 Svinc. per Castelforte : sp.128-sp.125 2,5 102,2 111,8 14.33 14.40 14.47 13.00

PROVINCIA DI LATINA

11 Ins. ss.7 ter : ss.7 quater 12,1 114,3 99,7 14.48 14.55 15.03 13.12

PROVINCIA DI CASERTA

7 Cellole # ss.7 quater 7,9 122,2 91,8 14.58 15.05 15.14 13.20

10 Bv. di Baia Domizia # ss.7 quater 3,9 126,1 87,9 15.03 15.11 15.20 13.24

6 Mondragone # ss.7 quater 6,1 132,2 81,8 15.11 15.19 15.28 13.30

2 Castelvolturno # sp.203 10,9 143,1 70,9 15.24 15.33 15.43 13.41

3 San Gennaro Martinenza # sp.203 6,3 149,4 64,6 15.33 15.43 15.53 13.47

PROVINCIA DI NAPOLI

9 Giugliano in Campania (Lago Patria) # sp.203 9,1 158,5 55,5 15.46 15.56 16.07 13.56 •

9 Licola ; sp.321 6,9 165,4 48,6 15.54 16.05 16.16 14.31

16 Cuma # sp.321 2,6 168,0 46,0 15.58 16.09 16.20 14.34

13 Fusaro ; sp.45 3,9 171,9 42,1 16.03 16.14 16.25 14.39

3 Torregaveta : sp.26 2,1 174,0 40,0 16.05 16.16 16.28 14.42

97 Monte di Procida # sp.26 2,0 176,0 38,0 16.10 16.21 16.34 14.45

128 Monte di Procida (Panoramica) # via Panoramica sp.135 2,3 178,3 35,7 16.13 16.25 16.37 14.48

2 Bacoli : v.Lido Miliscola v.Risorgimento 3,1 181,4 32,6 16.17 16.29 16.41 14.52 •

77 Mofete ; (culmine salita)-sp.531 6,1 187,5 26,5 16.25 16.37 16.51 15.25

27 Arco Felice ; v.Campi Flegrei 3,2 190,7 23,3 16.29 16.41 16.55 15.29

46 Pozzuoli # v.Solfatara 2,6 193,3 20,7 16.33 16.45 16.59 15.33

29 Piazzale Vincenzo Tecchio ; v.Diocleziano v.Cav. d’Aosta 7,0 200,3 13,7 16.41 16.54 17.08 15.42

5 Coroglio : v.Coroglio 3,4 203,7 10,3 16.45 16.58 17.12 15.47

96 Via Giovanni Boccaccio : v.Petrarca-v.Orazio 2,1 205,8 8,2 16.50 17.04 17.18 15.50

3 NAPOLI # v.Caracciolo 8,2 214,0 0,0 17.00 17.14 17.29 16.00

NOTE

Traguardo Intergiro

km 158.5 Giugliano in Campania (Lago Patria)

Traguardi Volanti

km 132.2 Mondragone

km 181.4 Bacoli

Gran Premio della Montagna

km 178.3 – Monte di Procida (Panoramica) – m 128 (4ª cat.)

Gallerie

km 50.8 – 51.8 – 64.1

Passaggio a Livello

km 32.9