Darderi-Cobolli: è corsa a due per l’ultimo posto alle Olimpiadi? Sonego ormai distante

Flavio Cobolli e Luciano Darderi si sono qualificati per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: finora i due hanno incamerato 30 punti: il primo perde rispetto all’aggiornamento di lunedì scorso del ranking, dovendone scartare lunedì 20 anche 32 del Challenger di Torino dello scorso anno, mentre il secondo ne guadagna 23, dovendone scartare 7 del Challenger di Santa Fé 2, che diventa il suo 20° torneo.

Darderi al momento è virtualmente 49° nel ranking ATP a quota 941 punti ed in caso di vittoria finale a Roma risalirebbe fino al 19° posto con 1911, mentre Cobolli, che in questo momento ritoccherebbe il proprio best ranking, essendo salito dal 57° posto al 56° virtuale con 860, in caso di vittoria del torneo capitolino si isserebbe a quota 1830 al 22° posto virtuale.

Per quanto concerne la corsa verso Parigi 2024, tra gli uomini al momento risulterebbero ammessi ai Giochi Jannik Sinner, primo in graduatoria, Lorenzo Musetti, 31°, ma numero 30 dei qualificati per la presenza di 5 statunitensi tra i primi 25, Matteo Arnaldi, 41°, ma numero 39 per la presenza di 6 statunitensi tra i primi 40, e proprio Luciano Darderi, 46° in graduatoria, ma 44° degli atleti che verrebbero selezionati attraverso il ranking per lo stesso motivo di Arnaldi.

Cobolli attualmente sarebbe il quinto azzurro, al 52° posto a -116 punti da Darderi e dunque non qualificato ai Giochi, così come Lorenzo Sonego, eliminato ieri a Roma, il quale è 60° a -160 da Darderi, ed essendo il sesto degli azzurri, a meno di exploit al Roland Garros, è ormai escluso dalla lotta.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 20 MAGGIO

Ranking lunedì 6 maggio: 918, 54° posto.

Punti da scartare lunedì 20 maggio: 7 (Challenger Santa Fé-2 2023, 20° torneo).

Punti da incamerare lunedì 20 maggio: al momento 30 (ATP Roma 2024).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 941, 49° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 961, 48° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 1011, 44° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1111, 39° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1311 punti, 31° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1561 punti, 27° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1911 punti, 19° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 20 MAGGIO

Ranking lunedì 6 maggio: 868, 57° posto.

Punti da scartare lunedì 20 maggio: 26+32 (ATP Roma 2023+Challenger Torino 2023).

Punti da incamerare lunedì 20 maggio: al momento 30+20 (ATP Roma 2024+Challenger San Benedetto Del Tronto 2023).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 860, 55° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 880, 55° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 930, 55° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1030, 51° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1230 punti, 34° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1480 punti, 28° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1830 punti, 22° posto virtuale.

QUALIFICATI PARIGI 2024 VIRTUALI AL 10 MAGGIO

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Luciano Darderi