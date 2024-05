Da quanti anni Cassani non era commentatore in RAI per il ciclismo? Uno dei ritorni più attesi

Davide Cassani tornerà a ricoprire il ruolo di commentatore tecnico per la Rai durante il Giro d’Italia 2024. L’apprezzatissimo ex ciclista ed ex CT della Nazionale Italiana riabbraccerà la cabina e il microfono accanto alla prima voce Francesco Pancani e allo scrittore Fabio Genovesi per seguire le ventuno tappe della Corsa Rosa. Lo scorso anno il romagnolo aveva seguito la carovana per la televisione pubblica ma nel ruolo di esperto dietro le quinte, ora ricoprirà quella mansione che lo ha fatto tanto amare al grande pubblico.

L’ultima telecronaca di Davide Cassani risale a undici anni fa, alla vigilia dello sbarco sull’ammiraglia azzurra. Ha fatto il commentatore tecnico per 18 anni e il suo entusiasmo per questa nuova avventura è stato palpabile in occasione della presentazione del palinsesto Rai per il grande evento del mese di maggio: “Per me è un ritorno a casa, l’ho fatto per 18 anni e mi sono sempre trovato benissimo. Il Giro non è solo una corsa, è una fantastica avventura che fa parte della nostra storia e raccontarlo è un onore“.

Iacopo Volpi, direttore di RaiSport, ha dichiarato: “Le cose che vanno bene non vanno toccate, quindi non ho cambiato nulla ma ho riportato Cassani a raccontare il Giro. È un valore aggiunto e ce lo teniamo stretto. Anche quest’anno avremo un palinsesto bellissimo, pieno di qualità che sono certo arriverà a fare i numeri eccezionali visti in passato. Io non ho meriti, ma posso dirlo: siamo i più forti“.