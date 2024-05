Come cambia il tabellone di Sinner al Roland Garros con l’eliminazione di Jarry: tra veterani e insidie sudamericane

Jannik Sinner ha superato il primo turno al Roland Garros 2024, proseguendo dunque la corsa verso il secondo titolo Slam stagionale e la leadership del ranking mondiale (basterebbe accedere in finale per effettuare il sorpasso in classifica sul n.1 Novak Djokovic). L’azzurro, ancora non al meglio dopo quasi un mese di stop per l’infortunio all’anca, ha battuto in tre set l’americano Christopher Eubanks per 6-3 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco.

Già definito il prossimo avversario dell’altoatesino, che se la vedrà mercoledì 29 maggio con l’esperto padrone di casa francese Richard Gasquet. In caso di vittoria, la seconda testa di serie del seeding incrocerebbe uno tra lo svizzero Stan Wawrinka (già avanti dopo il 3-0 inflitto a Andy Murray), il britannico Cameron Norrie ed il russo Pavel Kotov.

Proiettandoci ad un eventuale ottavo di finale, il vincitore degli Australian Open 2024 potrebbe entrare in rotta di collisione con l’argentino specialista della terra battuta Sebastian Baez oppure in alternativa con uno tra i vari Ofner, Karatsev, Schevchenko e (più difficilmente) Corentin Moutet, che ha sorpreso ieri al debutto il quotato cileno Nicolas Jarry.

Guardando ancor più avanti, la stella del tennis tricolore avrebbe all’orizzonte un possibile quarto di finale con il bulgaro Grigor Dimitrov o il polacco Hubert Hurkacz, in uno spicchio di tabellone in cui non vanno però tagliati fuori dai giochi anche altri outsider a sorpresa.