Ciclismo, risalite poderose di Tiberi e Pellizzari nel ranking UCI: recuperate più di 100 posizioni! Italia ottava

I buoni risultati ottenuti al Giro d’Italia (su tutti il quinto posto di Antonio Tiberi in classifica generale e le cinque vittorie di tappa) non hanno permesso all’Italia di migliorare il proprio piazzamento nel ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese resta all’ottavo posto con 11.722,29 punti, alle spalle della Francia (12.426) e della Gran Bretagna (12.493,79). La nostra Nazionale rimane comunque davanti ad Australia (11.093,88) e USA (9.430,21) nella graduatoria dominata dal Belgio (22.449,57). L’unica modifica rispetto all’inizio della Corsa Rosa riguarda il sorpasso della Slovenia a danni della Spagna, valso il secondo posto alle spalle della Danimarca.

Jonathan Milan è il migliore italiano in graduatoria. Il velocista della Lidl-Trek ha vinto tre tappe al Giro d’Italia e ha compiuto un balzo in avanti di 17 posizioni, portandosi al 26mo posto. Filippo Ganna, vincitore della cronometria di Desenzano del Garda, ha recuperato dieci piazze ed è 35mo. Luca Mozzato è sceso di cinque scalini (37mo), mentre Antonio Tiberi si è reso protagonista di una scalata perentoria: 117 posizioni recuperate e 49mo posto, grazie appunto alla quinta piazza nella generale della Corsa Rosa. Alberto Bettiol ha vinto in Francia ed è 54mo (+4), poi a seguire Andrea Bagioli (62mo), Diego Ulissi (77mo), Matteo Trentin (81mo) e Simone Velasco (83mo). Grandissima scalata anche di Giulio Pellizzari, che risale di 165 posizioni ed è 155mo.

Tadej Pogacar ha dominato il Giro d’Italia e ha ulteriormente rafforzato il primo posto nel ranking UCI, dove svetta con 9.663 punti e un margine siderale nei confronti del danese Jonas Vingegaard (5.970,5 per il vincitore degli ultimi due Tour de France). L’olandese Mathieu van der Poel recupera due piazze ed è terzo davanti ai belgi Jasper Philipsen e Remco Evenepoel.

RANKING UCI (aggiornato al 28 maggio)

RANKING UCI PER NAZIONI:

1. Belgio 22.449,57

2. Danimarca 16.472,04

3. Slovenia 16.181,05

4. Spagna 14.767,35

5. Paesi Bassi 13.677,35

6. Gran Bretagna 12.493,79

7. Francia 12.426

8. Italia 11.772,29

9. Australia 11.093,88

10. USA 9.430,21

RANKING UCI INDIVIDUALE

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 9.663

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 5.970,5

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.640

4. Jasper Philipsen (Belgio) 4.620

5. Remco Evenepoel (Belgio) 4.375,57

6. Mads Pedersen (Danimarca) 4.204

7. Juan Ayuso (Spagna) 3.621,62

8. Adam Yates (Gran Bretagna) 3.344,43

9. Marc Hirschi (Svizzera) 3.333

10. Wout van Aert (Belgio) 3.265

RANKING UCI ITALIANI

26. Jonathan Milan 1.956

35. Filippo Ganna 1.749

37. Luca Mozzato 1.722

49. Antonio Tiberi 1496,62

54. Alberto Bettiol 1.416,67

62. Andrea Bagioli 1.328

77. Diego Ulissi 1.061

81. Matteo Trentin 1.043

83. Simone Velasco 1.038

105. Filippo Zana 854

110. Andrea Vendrame 826

117. Alberto Dainese 791,5

118. Christian Scaroni 788,43

122. Vincenzo Albanese 757

131. Davide Formolo 722

138. Lorenzo Rota 693

142. Matteo Moschetti 681

146. Giulio Ciccone 644

155. Giulio Pellizzari 612

160. Elia Viviani 583

162. Mattia Cattaneo 581,57

183. Lorenzo Fortunato 504

189. Davide Piganzoli 493

194. Matteo Sobrero 481,33