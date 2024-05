Ciclismo, Mathieu van der Poel correrà il Tour de France e le Olimpiadi. Niente mountain bike

Sarà un estate ricca di grandi eventi per Mathieu van der Poel. Il campione olandese ha fatto conoscere i suoi piani per il mese di luglio ed agosto, visto che parteciperà al Tour de France e poi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il corridore della Alpecin, però, rinuncerà a qualcosa rispetto all’ultima edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo.

Infatti van der Poel ha deciso che non prenderà parte alla gara olimpica di mountain bike. Quello che è successo tre anni fa in Giappone è forse ancora nella testa del neerlandese, che era stato vittima di una brutta caduta. Probabilmente anche per questo motivo van der Poel ha preferito pensare solo alla corsa in linea di sabato 3 agosto e magari anche a quella a cronometro del 27 luglio.

Queste le parole di van der Poel, riprese anche da SpazioCiclismo: “D’accordo con la squadra ho optato per un periodo di riposo un po’ più lungo, al termine del quale potrò iniziare a prepararmi per il Tour de France 2024 e alla gara su strada di Parigi 2024. Al Tour l’obiettivo sarà quello di sostenere Jasper Philipsen nella sua caccia alle vittorie di tappa e, eventualmente, alla Maglia Verde. Poi, a livello personale, l’ambizione è quella di conquistare una tappa per me”

Sulle possibilità di rivederlo nella gara olimpica di mountain bike: “Vedremo se sarà ancora possibile pensarci per Los Angeles 2028. Manca ancora tanto tempo, ma mi troverò in una fase diversa della mia carriera. Magari un giorno potrò puntare tutto sulla mtb. Quest’anno, le cose sono semplicemente troppo difficili da combinare”