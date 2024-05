Chi sono i possibili avversari di Sinner al Roland Garros turno per turno: ranking e precedenti

Jannik Sinner si presenterà al Roland Garros dopo aver dovuto fare i conti con un problema all’anca che gli ha impedito di giocare gli Internzionali d’Italia. Il tennista italiano, numero 2 al mondo, è particolarmente atteso sulla terra rossa di Parigi e proverà a farsi largo nel tabellone. Quali saranno gli avversari del fuoriclasse altoatesino nel secondo Slam della stagione? Vediamo gli avversari turno per turni, con i vari precedenti.

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS

PRIMO TURNO: Jannik Sinner affronterà lo statunitense Christopher Eubanks, 28enne numero 43 del circuito. Indubbiamente rognoso, ma ampiamente alla portata. L’unico precedente risale al 2022, quando l’azzurro si impose in tre set al secondo turno degli US Open.

SECONDO TURNO: Jannik Sinner incrocerà il vincente del confronto tra il francese Richard Gasquet e il croato Borna Coric. Entrambi nettamente alla portata: contro il 37enne padrone di casa, numero 124 del mondo, ha vinto i due precedenti (entrambi nel 2023, tra Indian Wells e Halle); contro il 27enne, numero 71 del ranking ATP, si è imposto nel 2022 a Montecarlo.

TERZO TURNO: Jannik Sinner potrebbe trovarsi di fronte un pluri vincitore di Slam. Lo svizzero Stan Wawrinka e il britannico Andy Murray si incroceranno al primo turno per poi meritarsi il confronto con il britannico Cameron Norrie e il russo Pavel Kotov. Con Wawrinka è avanti 4-2 (l’ultimo agli US Open 2023), con Murray è 1-1 (l’ultimo a Dubai nel 2022), con Norrie (numero 33 al mondo) non ha mai giocato, con Kotov (numero 57) ha vinto poche settimane fa a Madrid.

OTTAVI DI FINALE: tutto lascia presagire a un incrocio con il cileno Nicolas Jarry, 28enne numero 16 al mondo reduce dalla finale al Masters 1000 di Roma. Il sudamericano ha vinto l’unico precedente, ma è vecchio di cinque anni: sedicesimi finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch (sull’erba), Jarry si impose per 7-6(4), 6-3. Avversario tutt’altro che insormontabile.

QUARTI DI FINALE: Jannik Sinner potrebbe dare vita al confronto sempre intenso contro il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 8 favorito nel suo spicchio di tabellone: un qualificato, Moreno de Alboran/Nakashima, Tiafoe o Shapovalov, poi probabilmente Tabilo o Dimitrov. Bilancio in perfetta parità (2-2) contro il 27enne: Sinner ha vinto l’ultimo, disputato agli ottavi di finale di Montecarlo nel 2023.

SEMIFINALI: sfida annunciata con Carlos Alcaraz? Lo spagnolo, numero 3 del mondo, è chiaramente il favorito da quella parte del tabellone, ma anch’egli è al rientro da un problema fisico. Esordio contro un qualificato, poi Draper o un altro qualificato, a seguire probabilmente Korda, ottavo di finale da prendere con le pinze con Shelton (sulla carta), mentre il quarto di finale potrebbe essere o con il greco Stefanos Tsitsipas o con il russo Andrey Rublev (se rispetteranno il pronostico). Precedenti in parità (4-4), Alcaraz ha vinto l’ultimo pochi mesi fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells.

FINALE: bisognerà fare i conti con Novak Djokovic, a cui si sta cercando di strappare il numero 1 del mondo? Il mirabolante serbo debutterà con Herbert, poi Carballes Baena o Lestienne, potrebbe poi avere Musetti al terzo turno (se batterà Galan e poi Monfils o Seyboth Wild), mentre agli ottavi potrebbe incrociare Paul o Cerundolo prima di un possibile quarto di lusso con il norvegese Casper Ruud. Semifinale contro Alexander Zverev o Rafael Nadal? Tutto è possibile, attenzione a Daniil Medvedev.