Challenger Cagliari 2024, Mariano Navone elimina Luciano Darderi ed è in finale contro Musetti

Nulla da fare per Luciano Darderi nelle semifinali del Challenger 175 di Cagliari: l’italiano esce sconfitto contro Mariano Navone con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e cinquanta di gioco. L’argentino troverà domani Lorenzo Musetti.

L’approccio al match da parte di Darderi non è perfetto: il break di Navone arriva immediatamente dopo aver commesso due errori di dritto ed un sanguinoso doppio fallo. L’italo-argentino riesce però ad imprimere pressione allo scambio e nel quarto gioco riesce a recuperare e rientrare sul 2-2. Un altro break però fa la differenza per Navone, che stavolta non si fa rimontare, anzi riesce a breakkare nuovamente e a chiudere sul 6-3 il primo set.

Nel secondo set il servizio fa molto di più la differenza, ma Darderi sembra entrare in campo con uno spirito diverso: subito una palla break non sfruttata nel primo game, poi riesce a strappare il servizio all’avversario nel quinto game con un gran dritto inside-out. Il divario però viene subito ricucito: il dritto fa ancora le bizze per l’azzurro. Si arriva quindi al fotofinish e Navone riesce breakkare sul 6-5 per chiudere l’incontro.