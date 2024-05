Canoa velocità, Coppa del Mondo: altre cinque imbarcazioni in finale

Cinque finali ottenute nel pomeriggio della Coppa del Mondo di canoa velocità di scena a Szeged, in Ungheria, ancora il centro della specialità dopo il preolimpico tenutosi fino a ieri.

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Il K2 500 uomini ha due finalisti azzurri in Manfredi Rizza e Tommaso Freschi: ottima seconda parte di semifinale per loro, andando a prendersi di forza il terzo posto alle spalle di Australia e Polonia e sopravanzando di 16 centesimi la Slovacchia. Finale B invece per Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato dopo il quinto posto in 1’31”73 nella prima semifinale.

Non ci saranno imbarcazioni italiane nel K2 500 femminile. Giulia Bentivoglio e Giada Rossetti sono seste in batteria, le due azzurre devono alzare bandiera bianca in semifinale con l’ottavo posto in 1’49”777, mancando per 16 centesimi anche la finale B. Subito eliminate Elena Ricchiero ed Irene Burgo, none ed ultime nella terza batteria in 1’49”79.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Mattia Alfonsi strappa un posto tra i migliori nove nel C1 200: nella distanza breve riesce a conquistare il terzo posto al lituano Vadim Korobov in 41”10 e si prende un posto tra i migliori nove. Fuori invece Marco Tontodonati: due sesti posti, sia in batteria che in semifinale, lo estromettono dall’ultimo atto. Copione simile anche nei 500 metri: Alfonsi vola in finale A con il secondo posto nella seconda batteria in 1’52”05, mentre Totondonati è sesto e quindicesimo assoluto in 1’54”76: per lui è finale B.

Buone notizie anche per Agata Fantini nel K1 200 donne: l’azzurra è terza nella seconda semifinale alle spalle delle cinesi Mengdie Yie e Nan Wang in 41”84 e si potrà giocare un piazzamento nobile. Finale C per Giacomo Cinti nel K1 500: il suo 1’45”04 nella prima semifinale è valido solo per l’ottavo posto e potrà giocarsi i piazzamenti dal diciannovesimo al ventisettesimo posto.

PARACANOA

Nel KL1 200 maschile Esteban Farias si prende la finale A con il terzo posto nella prima batteria in 51”22, mentre nella gara femminile Eleonora De Paolis è la prima delle escluse, il suo 59”39 le vale il quarto posto in batteria ed il settimo crono complessivo che la porta in semifinale. Stesso destino anche per Kwadzo Klopah (dodicesimo complessivo in 43”81) e Amanda Embriaco (50”77, terza nella sua batteria e settima in totale) nelle rispettive gare di KL3 200.