Break dance, OQS Shanghai 2024: la B-Girl azzurra Anti chiude ottava ed è in piena corsa per Parigi 2024

Si chiude per la break dance la prima delle due tappe delle Olympic Qualifier Series, manifestazione che assegnerà 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024: a Shanghai, in Cina, la fase finale vede classificarsi, in casa Italia, all’ottavo posto B-Girl Anti ed al 13° B-Girl Alessandrina. Era uscita di scena ieri B-Girl SpiderGirl, al secolo Chiara Ceseri, 17ma.

Giunte tra le 16 qualificate dopo i turni preliminari, le azzurre Anti ed Alessandrina vengono entrambe inserite nel Gruppo B della fase preliminare: il girone viene vinto dalla nipponica Ayumi, mentre Anti si classifica seconda e centra l’accesso ai quarti, invece Alessandrina, al secolo Alessandra Chillemi, termina quarta e chiude al 13° posto assoluto.

Nelle battaglie dei quarti di finale, però, Anti, all’anagrafe Antilai Sandrini, affronta la nipponica Riko, vincitrice del Gruppo C, che si impone per 3-0, con score complessivo di 22-5 (7-2, 6-3 e 9-0), punteggio netto che relega l’azzurra all’ottavo posto assoluto, essendo il peggiore tra quelli delle atlete eliminate ai quarti.

Anti, dunque, è in piena corsa per staccare il pass olimpico, riservato alle migliori 7 della classifica finale al termine delle due tappe: davanti all’azzurra, però, vi sono tre nipponiche, ma solo due atlete della stessa Nazione possono andare alle Olimpiadi. L’italiana, dunque, nel caso in cui la medesima situazione si verificasse dopo l’ultima tappa, sarebbe qualificata a Parigi 2024.