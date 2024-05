Calcio femminile, la Juventus Women passa in casa della Fiorentina con una rete per tempo

La terzultima giornata della Poule Scudetto del campionato femminile 2023-2024 vede l’importante successo della Juventus Women in casa della Fiorentina. Punteggio di 2-0 nel match giocato al Viola Park con una rete per tempo. Con questo risultato la classifica del Gruppo vede la Roma (che ha già ampiamente vinto il titolo) con 67 punti contro i 53 delle bianconere ed i 42 delle viola che proseguono nel loro periodo complicato e senza vittorie.

La formazione allenata da De La Fuente si è posizionata in campo con il 4-4-2 con Baldi in porta, quindi difesa composta da Faerge, Spinelli, Tucceri Cimini e Georgieva, quindi linea di centrocampo composta da Longo, Parisi, Johannsdottir e Catena, quindi duo d’attacco composto da Lundin e Bellucci. La Juventus, invece, ha risposto con il 3-5-2 con Aprile in porta, difesa con Gama, Salvai e Cascarino, quindi centrocampo con Gunnarsdottir, Caruso, Thomas, Echegini e Boattin, mentre in attacco agivano Girelli e Cantore.

La partita risulta, come da aspettative, molto equilibrata. Le due formazioni provano a farsi vedere dalle parti del portiere avversario, ma le conclusioni nello specchio sono poche. Il punteggio viene sbloccato al termine della prima frazione con Cantore al minuto 43′ su assist di Boattin.

Nella ripresa le padrone di casa provano a tornare in parità, ma la Juventus gestisce bene il match e va al raddoppio al minuto 87′ con la neo-entrata Bonansea che fissa il punteggio sul 2-0.