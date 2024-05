Calcio a 5 femminile, i Mondiali 2025 si disputeranno nelle Filippine

I Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile si terranno nelle Filippine: a rendere nota la decisione organizzativa sulla prima storica edizione del torneo planetario dedicato alle donne è stato il Consiglio della FIFA, che si è riunito a Bangkok, in Thailandia, per deliberare una serie di linee guida in merito al calcio femminile.

Al momento non è stata ancora resa nota la data di collocazione all’interno del calendario internazionale, ma quel che è certo è che saranno 16 le squadre partecipanti: 4 UEFA, 3 AFC, 2 CONCACAF, 2 CAF, 3 CONMEBOL, 1 OFC, più un posto riservato alla selezione del Paese ospitante.

L’Italia di Francesca Salvatore, dal canto suo, proverà ad essere presente alla rassegna iridata, potendo anche sfruttare il fatto di essere testa di serie nelle qualificazioni. Nelle prossime settimane sono quindi attese importanti novità sia sul periodo di collocazione, sia sui gironi di qualificazione.