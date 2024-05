Boxe: Oleksandr Usyk contro Tyson Fury, numeri per una storia che sta per giungere

Oleksandr Usyk e Tyson Fury entreranno in ogni caso nella storia. Con la loro salita sul ring di Riyadh, in Arabia Saudita, il loro sarà infatti il primo combattimento nella storia dell’era a quattro cinture in cui si assegnerà il titolo di Campione del Mondo assoluto dei pesi massimi. Niente più distinzioni, niente più diversità: sarà in ogni caso uno solo a dominare la scena globale.

Inevitabilmente, è necessario andare indietro nel tempo per scoprire chi sia stato l’ultimo a fregiarsi dei titoli iridati di tutte le cinture: Lennox Lewis, nel 2000. Usyk, però, Campione del Mondo unificato lo è già stato per meno di un anno, tra l’estate 2018 e marzo 2019, nei massimi leggeri. Un po’ lo stesso percorso di Evander Holyfield, che fu campione unificato prima in una categoria (1988) e poi nell’altra (1990-1992).

34-1-0 il record di Usyk, 21-0 quello di Fury. A favore del Gipsy King va l’altezza di 206 cm, 15 in più del gatto d’Ucraina. Numeri interessanti sono quelli che riguardano i pugni andati a segno nei combattimenti da oltre 6 riprese disputati.

Andiamo a vederli nel dettaglio: 1° round 7,9-7,4 Fury, 2° 11,1 pari, 3° 13,8-13,4, 4° 8,9-14,1 Usyk, 5° 11,9-15,4, 6° 14,4-14,5, 7° 12,7-19,8, 8° 15-17,4, 9° 16,2-15,4, 10° 14,6-23,8, 11° 16,3-20, 12° 7,5-25,8. In poche parole, più va avanti il combattimento e più Usyk ha la possibilità di essere aggressivo e dirompente.

Guardia destra per Fury, sinistra per Usyk; per l’uno reach di 216 cm contro i 198 dell’altro, ma questo non vuol dire praticamente nulla, dal momento che l’ucraino molte volte ha saputo aggirare questo particolare ostacolo (e quello dell’altezza).

Curiosamente, entrambi si sono di recente ritrovati avversari di uno stesso pugile, Derek Chisora: Fury è riuscito ad andare a segno in più occasioni sia col jab (27,9%-22,7%) che sulla potenza (55,7%-36,9%). Certo, rimane ancora da capire quanto possa essere efficace Fury contro uno come Usyk, che è di guardia mancina. In questo senso il fatto che contro Francesco Pianeta mandò a segno una percentuale di poco maggiore di colpi (17,3%-16,2%) e, contro Wallin, fu di molto inferiore (27,5%-38%) non depone a favore della questione per il Gipsy King.