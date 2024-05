Boxe, Oleksandr Usyk batterà Fury? La rincorsa verso lo scettro totale dei pesi massimi

Oleksandr Usyk sogna di laurearsi Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il ribattezzato The Cta si appresta ad affrontare l’inglese Tyson Fury in un incontro che farà la storia della boxe: sabato 18 maggio, sul ring di Riyadh (Arabia Saudita), verrà incoronato il nuovo padrone totale della categoria regina e il gigante di Simferopoli spera di entrare nel mito della nobile arte.

Il 37enne ucraino difenderà le corone WBA, WBO, IBF, IBO che detiene dall’ormai lontano 25 settembre 2021 (già difese due volte) e cercherà di strappare lo scettro WBC attualmente nelle mani del britannico. Si preannuncia un confronto altamente appassionante e avvincente, sulla carta aperto a qualsiasi epilogo visto l’equilibrio che dovrebbe regnare nell’arco dei dodici round programmati (salvo ovviamente una conclusione anticipata).

Oleksandr Usyk è imbattuto e vanta un record di 21 vittorie (14 per ko) in altrettanti incontri disputati, non combatte dal 26 agosto 2023 quando sconfisse Daniel Dubois per ko al nono round in Polonia. In Arabia Saudita aveva già combattuto nel 2022 (ma a Jeddah), sconfitto Anthony Joshua per split decision nella rivincita del match disputato nel 2021, quando Usyk riuscì ad avere la meglio sull’inglese nella tana di Londra.

Negli ultimi due anni ha combattuto con il contagocce perché ha anche combattuto al fronte. La sua condizione di forma sembra essere impeccabile. Alto 190 cm (contro i 206 del rivale) e con un allungo di braccia di 197 cm (contro i 216 dell’avversario), Oleksandr Usyk dovrà fare valere la sua concretezza e solidità, cercando di fare leva sulla scaltrezza e sull’ottima capacità difensiva. Il Campione Olimpico di Londra 2022 tra i pesi massimi dovrà arginare il jab e la velocità di Fury per cercare di vincere l’incontro.