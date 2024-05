Auger Aliassime-Rublev oggi, orario Finale ATP Madrid 2024: programma, canale, streaming

Oggi, non prima delle 18:30, andrà in scena la Finale del singolare maschile del torneo di Madrid. Un Masters1000 sotto una cattiva stella per quanto accaduto. Le sconfitte inattese dei migliori, associate ai loro problemi fisici e tali da portare a dei ritiri, hanno inevitabilmente condizionato l’evoluzione dei giorni spagnoli. E così, nell’atto conclusivo, si ritroveranno il canadese Felix Auger-Aliassime e il russo Andrey Rublev.

Auger-Aliassime andrà a caccia del suo primo titolo in un 1000, dopo un periodo di grande difficoltà. Un percorso in cui il nativo di Montreal è stato anche fortunato, inutile negarlo, considerati gli abbandoni di Jabuk Mensik e di Jiri Lehecka a partita in corso e il noto ritiro prima del match di Jannik Sinner. Tuttavia, il canadese ha fatto vedere un ottimo tennis e potrebbe davvero andare a riempire la casella vuota.

Un discorso simile lo merita anche Rublev, considerati i problemi con cui si era avvicinato a questo evento. A Madrid, però, il russo ha trovato la sua condizione migliore e la vittoria nei quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, non al meglio della forma, ha impreziosito il tutto. Il moscovita ha nel mirino il suo secondo titolo 1000 dopo quello di Montecarlo dell’anno passato.

La Finale del Masters1000 di Madrid tra Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, prevista non prima delle 18.30 sul campo del Manolo Santana Stadium, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

AUGER ALIASSIME-RUBLEV ATP MADRID 2024 OGGI

Domenica 5 maggio – Manolo Santana Stadium

Dalle ore 15:30

[6] B. Krejcikova/ L. Siegemund vs [8] C. Bucsa/ S. Sorribes Tormo

Non prima delle 18:30

F. Auger-Aliassime vs [7] A. Rublev

DOVE VEDERE IN TV LA FINALE MASCHILE

Diretta tv: dalle 15.30 finale doppio femminile; dalle 18.30 finale singolare maschile su Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV (finale maschile).