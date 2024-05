ATP Roma 2024, quale partita su Rai 2 giovedì 9 maggio: orario, programma, streaming

Rafael Nadal affronterà il belga Zizou Bergs al primo turno del Masters 1000 di Roma. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dalla sconfitta contro il ceco Jiri Lehecka agli ottavi di finale di Madrid, proverà a ottenere un risultato degno di nota sulla terra rossa della Capitale. Il 37enne spera di ritrovare la forma fisica degli giorni migliori e di dire la sua agli Internazionali d’Italia, con l’intento di farsi trovare competitivo per l’ormai imminente Roland Garros.

Il mancino di Manacor, attuale numero 305 del ranking ATP, incrocerà il 24enne, numero 108 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’appuntamento è per giovedì 9 febbraio, sarà il secondo match sul campo centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 13.00. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la ceca Noskova e la nostra Lucrezia Stefanini.

Nadal-Bergs è l’incontro selezionato per la trasmissione in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. La partita potrà dunque essere seguita dagli appassionati di tennis sulla seconda rete del servizio pubblico, oltre che sui canali di Sky. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nadal-Bergs, primo turno degli Internazionali d’Italia.

QUALE PARTITA DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA SU RAI 2 IL 9 MAGGIO

Giovedì 9 maggio

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00 Rafael Nadal vs Zizou Bergs

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocherà Noskova-Stefanini. Al termine toccherà a Nadal-Bergs.

PROGRAMMA NADAL-BERGS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.