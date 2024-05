ATP Madrid 2024: si aprono i quarti di finale. Alcaraz sfida Rublev, Cerundolo e Fritz sognano la semifinale

Si aprono i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Oggi solo due partite e ritorna subito in campo, dopo la maratona di tre ore di ieri, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo affronterà il russo Andrey Rublev; mentre in serata spazio alla sorprendente sfida tra l’americano Taylor Fritz e l’argentino Francisco Cerundolo.

Sicuramente Alcaraz è il grandissimo favorito per raggiungere l’ultimo atto nella parte bassa del tabellone. Lo spagnolo ha la possibilità di conquistare la sua terza finale consecutiva a Madrid, dopo quelle già vinte contro Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff. Proprio con quest’ultimo il numero tre del mondo ha dato vita ad un’epica battaglia ieri, uscendo vincitore dopo oltre tre ore e rischiando anche di compromettere un successo quasi sicuro, visto che era avanti 5-3 e 40-0.

Dei passaggi a vuoto ci sono stati per Alcaraz e sicuramente Rublev spera ci siano anche oggi e di sfruttarli. Il russo si è decisamente ritrovato sulla terra rossa madrilena, visto che arrivava da tre tornei in cui era stato eliminato subito alla prima partita (Miami, Montecarlo e Barcellona). Decisamente tre prestazioni convincenti con Bagnis, Davidovich Fokina e Griekspoor questa settimana, che gli permettono di approcciare con la giusta serenità alla sfida odierna.

Decisamente poco pronosticabile la sfida che mette di fronte Francisco Cerundolo e Taylor Fritz. L’argentino è stato protagonista di una delle sorprese della giornata di ieri, battendo con autorità in due set il tedesco Alexander Zverev, diventando il primo tennista argentino a conquistare i quarti a Madrid da Juan Martin Del Potro nel 2012. Sono dieci, invece, le apparizioni ai quarti in un 1000 per Fritz, ma sicuramente l’americano difficilmente pensava di raggiungere questo traguardo sulla terra di Madrid ed invece lo ha fatto con una bella vittoria in due set sul polacco Hubert Hurkacz.

In attesa del match di domani di Sinner e di capire come starà la sua anca, l’attenzione odierna del tennis italiano è posta sulla sfida del tabellone di doppio che coinvolge Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia italiana è agli ottavi di finale e cerca il pass per i quarti, affrontando il russo Aslan Karatsev ed il cinese Zhizhen Zhang.