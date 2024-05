ATP Ginevra, Djokovic ci sarà prima del Roland Garros! Quali avversari troverà e la questione punti nel ranking

Novak Djokovic ha accettato la wild card degli organizzatori dell’ATP 250 di Ginevra e giocherà così un torneo prima del Roland Garros. La mancanza di partite e di vittorie, oltre che il rischio di perdere il numero 1, ha fatto prendere questa decisione al serbo che cerca di arrivare al meglio al secondo Slam della stagione.

In Svizzera Djokovic troverà un campo di partecipazione di buonissimo livello: la testa di serie numero 1 sarà infatti Casper Ruud, vincitore di questo torneo nel 2021 e nel 2022, la testa di serie numero 2 Taylor Fritz, che in condizioni veloci come a Ginevra si può esprimere particolarmente bene e viene da ottimi risultati tra Roma e Madrid.

Successivamente nel seeding troviamo Ben Shelton, Sebastian Baez, Tallon Griekspoor, Fabian Marozsan, Jack Draper e Christopher Eubanks. Presenti come wild card anche Denis Shapovalov e Andy Murray.

Da valutare sarà dopo questa settimana anche la questione numero 1 del mondo: in caso di semifinale di Djokovic a Ginevra, per difendere il numero 1 basterebbe una semifinale al Roland Garros, a patto che Jannik Sinner non scenda in campo. Una decisione particolare, poiché il serbo non è solito giocare nelle settimane pre-Slam (non accadeva da Eastbourne 2017) e questa scelta racconta del 2024 non semplice finora vissuto dal 24 volte campione Slam.