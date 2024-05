Atletica, Nadia Battocletti sottotono in Diamond League: debutto opaco sui 5000

Nadia Battocletti non si è espressa nel miglior modo possibile sui 5000 metri a Marrakech (Marocco), dove è andata in scena la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La trentina ha fatto il proprio debutto stagionale sulla distanza di cui è primatista nazionale (14:41.30), ma non è mai riuscita a entrare nel vivo della gara.

La 24enne è rimasta nelle retrovie per tutta la durata dell’evento, concludendo al settimo posto con l’alto tempo di 15:02.69. La gara è stata vinta dall’etiope Medina Eisa (14:34.16) davanti alla connazionale Fotyen Tesfay (14:34.21) e alla keniana Edinah Jebitok (14:35.64). Tempi non eccezionali in un evento non apparso di altissimo spessore tecnico.

Nadia Battocletti aveva corso per due volte all’aperto nel 2024, ma sempre sui 1500, ovvero la specialità in cui vorrebbe gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra si era espressa in 4:03.50 a Modena il 1° maggio e in 4:08.51 a Milano il 27 aprile, l’auspicio è che possa ritrovare il giusto smalto in vista degli ormai imminenti Europei di Roma.