Atletica, Larissa Iapichino vince all’esordio! Battuto il bronzo mondiale, misura in crescendo

Larissa Iapichino ha vinto la sua gara di esordio stagionale all’aperto. La toscana si è imposta nel salto in lungo nel Meeting di Kallithea (alle porte di Atene), vincendo questa prova per il secondo anno consecutivo (dodici mesi fa fece festa con un 6.83 controvento, prima di vincere tre tappe consecutive di Diamond League e di chiudere al quinto posto ai Mondiali).

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si è espressa in 6.65 metri con 0,9 m/s di vento favorevole in occasione dell’ultimo tentativo, a successo già acquisito. La 21enne fiorentina aveva incominciato la gara con un balzo da 6.57 metri, facendo i conti con una brezza in faccia di ben 1,3 m/s. Successivamente aveva saltato 6.30, aveva rinunciato alla terza prova e aveva proseguito con due nulli.

L’azzurra ha battuto un’avversaria di enorme spessore come la rumena Alina Rotaru, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e oggi atterrata a 6.47. Buon inizio di stagione per l’argento europeo indoor, a tre settimane dagli Europei di Roma e con le Olimpiadi nel mirino.