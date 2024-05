Atletica, Karsten Warholm accarezza il record del mondo: staffilata al debutto nella spuria

Karsten Warholm si è scatenato in occasione della sua prima uscita stagionale all’aperto, dopo aver conquistato l’argento sui 400 metri ai Mondiali Indoor. Il fuoriclasse norvegese ha strabiliato nella specialità spuria dei 300 ostacoli in occasione dei Trond Mohn Games di Bergen (Norvegia). Il ribattezzato Vichingo ha infatti tuonato un imperiale 33.28, fermandosi ad appena due centesimi dal suo record del mondo siglato tre anni fa a Oslo.

Il Campione Olimpico e tre volte Campione del Mondo dei 400 ostacoli, nonché primatista mondiale del giro di pista con barriere (45.94 nel 2024), ha dimostrato di essere in eccellente forma e ha lanciato un chiaro messaggio in vista della tappa di Diamond League che andrà in scena il 30 maggio a Oslo, dove proverà a strabiliare nella sua specialità prediletta (tra l’altro in quell’evento vedremo all’opera anche Marcell Jacobs sui 100 metri).

Karsten Warholm si testerà proprio nella sua capitale, disputando una prova di avvicinamento agli Europei di Roma che andranno in scena dal 7 al 12 giugno: lo scandinavo sarà il grande favorito della vigilia nella città eterna e andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo, per poi lanciarsi verso le Olimpiadi di Parigi 2024.