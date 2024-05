Atletica, Filippo Tortu: “Agli Europei di Roma voglio due ori: nei 200 e nella staffetta”

Verso gli Europei 2024 di atletica, che si terranno allo stadio Olimpico a Roma dal 7 al 12 giugno, con tante speranze e ambizioni per la squadra italiana, che poi volgerà il suo sguardo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Uno degli atleti più rappresentativi sarà Filippo Tortu, il velocista lombardo che non si è nascosto e, in occasione del raduno delle staffette tricolori ha detto: “Questo europeo è anche per Parigi. Per quel che mi riguarda – ha riportato l’ANSA – i miei obiettivi, seppure la stagione non sta andando come mi immaginavo, come mi aspettavo di certo non li cambio, sono determinato a vincere una medaglia d’oro sia nei 200 metri che nella staffetta”.

Poi lo sprinter ha aggiunto: “Sono concentrato su quello che mi ero prefissato e proverò con tutte le mie forze a raggiungerlo. Sono andato oltre la delusione nei 200 proprio qui allo Stadio dei Marmi, in questo sport o comunque nello sport in generale, non ti puoi soffermare troppo sulle cose, sia quando vanno bene che quando vanno male. Allenarmi qui mi ha aiutato, arriverò a giocarmi una parte importantissima di questa stagione, quindi devo reagire e penso di averlo fatto, adesso non resta che correre”.

Infine Filippo Tortu ha concluso dicendo: “Arriverò con l’accredito forse peggiore della competizione, però non mi interessa, in pista si deve sempre andare per vincere, poi naturalmente non si può sempre farlo, però l’obiettivo è quello. Se devo temere qualcuno che va più forte di me, devo temere tutti, quindi non guardo nessuno. Io penso a quello che devo fare, come ho sempre fatto in tutta la mia carriera”.