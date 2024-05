Atletica, Daisy Osakue carbura verso gli Europei: terzo posto in Diamond League

Daisy Osakue sta carburando quando mancano otto giorni agli Europei di Roma. L’azzurra ha conquistato un buon terzo posto a Oslo (Norvegia), dove va in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La piemontese ha scagliato il disco a 63.29 metri, avvicinandosi sensibilmente allo stagionale di 63.48 siglato lo scorso 4 maggio a Crema e firmando l’ottava misura della carriera (detiene il record italiano con il 64.57 di Pietrasanta nel 2023).

La finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha trovato il risultato valido al primo tentativo, poi successivamente è andata in calando: nullo, 60.11, nullo 60.51, 62.89. La 28enne, seguita da Maria Marello, sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire a un ruolo da protagonista durante la rassegna continentale e ha i mezzi per inseguire un risultato degno di nota nella capitale. Ci sarà bisogno di spingersi nei pressi dei 65 metri per ottenere determinate soddisfazioni.

La gara è stata vinta dalla cinese Bin Feng. La Campionessa del Mondo 2022, nonché bronzo iridato lo scorso anno, ha lanciato il disco a 67.89 metri in occasione della sua seconda prova, precedendo l’infinita croata Sandra Elkasevic (Perkovic da nubile, due volte Campionessa Olimpica e del Mondo) fermatasi a 66.48.