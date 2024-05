Atletica, Anna Arnaudo si migliora sui 10.000 a Londra. Pietro Riva si ritira

A Londra è andata in scena la “Night of the 10.000m PB”, tradizionale evento sui 10.000 metri nella capitale britannica. Anna Arnaudo si è migliorata, correndo in 31:39.86 e togliendo mezzo minuto al proprio primato, vecchio di due anni.

La 23enne piemontese è così salita al sesto posto nelle liste italiane di sempre, chiudendo al decimo posto nella gara vinta dalla padrona di casa Megan Keith (31:03.02) davanti alle statunitensi Fiona O’Keeffe (31:03.46) ed Amanda Vestri (31:10.53). Elisa Palmero si è imposta nella seconda serie in 32:06.50 e ha tolto quasi un minuto al proprio personale, primato anche per Valentina Gemetto (33:09.40).

Tra gli uomini, invece, Pietro Riva si è ritirato a poco più di un chilometro dall’arrivo quando era in linea per siglare il proprio personale. Sigillo del gibutiano Mohamed Ismael (27:22.38) davanti al britannico Patrick Dever (27:23.88) ed al francese Felix Bour (27:27.11). Personale per tutti gli altri azzurri: Ahmed Ouhda (28:18.92), Francesco Guerra (28:22.07), Luca Ursano (28:28.84) e Luca Alfieri (28:32.42).