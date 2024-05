Arrampicata sportiva, Matteo Zurloni a un passo dal podio in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Seconda delle tre giornate del weekend di Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva in quel di Salt Lake City (Stati Uniti). Una giornata particolarmente densa che ha visto qualificazioni e finali della specialità speed al maschile e al femminile e semifinali e finale nel boulder al maschile.

Particolarmente attesa era la speed al maschile per i colori italiani, essendo presente il Campione del Mondo Matteo Zurloni. Il lombardo non ha deluso le aspettative, arrivando ai piedi del podio: l’azzurro si è qualificato come quarto con il crono di 5″26, poi nel tabellone a eliminazione diretta ha messo in fila l’ucraino Kostiantyn Pavlenko agli ottavi con il tempo di 5″32, ha battuto ai quarti il giapponese Kazuki Tanii (5″27 contro 5″41), salvo poi inchinarsi in semifinale al futuro vincitore Samuel Watson (4″81 contro 5″02). Zurloni che non è riuscito poi a vincere la finalina contro l’austriaco Kevin Amon (5″48 contro 7″21). Non è riuscito invece a qualificarsi l’altro italiano Luca Robbiati, 20esimo nelle qualificazioni con il tempo di 5.77.

Nella velocità al femminile non erano presenti italiane e a vincere è stata l’americana Emma Hunt che era stata la più veloce anche nelle qualificazioni: la statunitense ha sconfitto in finale la polacca Aleksandra Kalucka, mentre al terzo posto si è piazzata la cinese Lijuan Deng. Nel boulder al maschile vittoria per dispersione per il giapponese Sorato Anraku (3T4z 11 11) davanti a Meichi Narasaki (1T4z 1 13) e a Jakob Schubert (1T4z 7 9).